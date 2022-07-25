شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.



مواعيد مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز مواعيد مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء

غزل المحلة & سيراميكا..6.30 مساء على استاد غزل المحلة

المصرى البورسعيدى & إيسترن كومبانى..6.30 مساء على ستاد برج العرب

الاتحاد السكندري & انبى..9 مساء على ستاد الإسكندرية

الأربعاء

سموحة & المقاولون العرب..6.30 مساء على ستاد الإسكندرية

بيراميدز & البنك الاهلى..6.30 مساء على ستاد الدفاع الجوى

مصر المقاصة & الاهلى..9 مساء على ستاد الكلية الحربية

الخميس

الجونة & الاسماعيلى..6.30 مساء على ستاد خالد بشارة

فاركو & طلائع الجيش..6.30 مساء على ستاد الإسكندرية

فيوتشر & الزمالك..9 مساء على ستاد الاهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.