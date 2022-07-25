شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغلق صفحة سموحة ويستعين بالأهلي والبنك قبل الصدام مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا صفحة مواجهة سموحة، التي جمعتهما أمس الأحد، وطالب اللاعبين التركيز في لقاء فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل، مؤكدًا ان المباراة ستكون غاية الصعوبة خاصة وان فيوتشر هزم البنك الأهلي بنتيجة 4 / 1 ويمتلك خط هجوم ودفاع قوى.

واستعان فيريرا بمباراة فيوتشر أمام البنك الأهلي التي فاز بها فيوتشر بنتيجة 4 / 1 l، كما حرص البروفيسور علي مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر التي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0، وذلك من أجل دراسة الخصم جيدًا والوقوف علي مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.