شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاصة ونصائح خاصة من سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

وطوى الجهاز الفني ملف مباراة الجونة التى أقيمت أمس ، الأحد، في الجولة 26 للمسابقة المحلية ، ويتطلع سواريز لتجهيز لاعبي الأهلي معنوياً وفنياً للأرتباطات المقبلة.

وحرص ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق بشأن ضورةر التركيز في كل مباراة على حدة وإغلاق أي مباراة بمجرد إنتهاءها مع التعلّم من أخطاؤها فقط .

وتحدث المدرب البرتغالي مع لاعبي الأهلي عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباريات المقبلة التى شدد المدير الفني على ضرورة الأجتهاد فيها بشكل أكثر وعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحديداً أمام بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر.

وطلب سواريز من لاعبي الأهلي تنفيذ تعليماته حتى يتحقق هدف الفريق في النهاية بالفوز خاصة وأن المباريات الماضية شهدت عدم إستجابة بعض اللاعبين لتعليماته.