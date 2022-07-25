شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: صفقاتنا بـ"أفكار خارج الصندوق".. وسنضم عناصر خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي، المدير الرياضي لفريق أسوان، أن الفريق الجنوبي يستعد بشكل قوي الآن لمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال عرابي، في تصريحات تليفزيونية: عملنا على إيجاد بدائل للصفقات التي سوف تكلف النادي مبالغ كبيرة، وحاولنا مع مجلس الإدارة ألا نرهق النادي بأموال إضافية للصفقات.

وأضاف: نبذل جهدا كبيرا ونبحث دائما عن أفكار خارج الصندوق، وهكذا نعمل في ملف الصفقات.

وتابع: سوف نبحث الفترة المقبلة ايضا عن ضم عناصر الخبرة بالدوري الممتاز بجانب اللاعبين المستمرين ضمن صفوف الفريق الجنوبي.

واستطرد: نبحث دائما عن لاعبين يناسبوا طريقة لعب المدير الفني ربيع ياسين بالتنسيق مع مجلس الادارة.

وأردف: هناك نظام صارم بمعسكر الفريق الحالي بالقاهرة، متفائلين للغاية.

وعن النادي الأهلي وخسارته مباراة الكأس قال: الجمهور اعتاد دائما على تحقيق المكسب ولا يقبل الخسارة.

وعن تداول اسمه مؤخرا على صفحات السوشيال ميديا قال: لن أتحدث في ذلك الوقت عن مشاكل شخصية، أركز في عملي داخل أسوان، لا توجد أي أزمات بيني وبين حسام غالي، وأتمنى له التوفيق.

وأضاف: الأهلي من صنع اسمي، وها أنا الآن في أسوان بفضل الأهلي، لن أدخل في صدام أو افتعل أزمات خاصة في هذا التوقيت، أنا كما قلت مركز في عملي فقط.

وأتم عرابي كلماته: أتمنى للنادي الأهلي التوفيق "فترة وهتعدي بإذن الله"، الأحمر معتاد على الخروج من الكبوات سريعا.