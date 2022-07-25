شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تعود اليوم من غانا بعد مواجهتها فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، القاهرة اليوم الإثنين قادمة من غانا بعد مواجهتها السبت الماضى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

حدد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لمباراة الإياب أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022"، على أن تقام المباراة فى الإسكندرية.