شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تعود اليوم من غانا بعد مواجهتها فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، القاهرة اليوم الإثنين قادمة من غانا بعد مواجهتها السبت الماضى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.
حدد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لمباراة الإياب أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022"، على أن تقام المباراة فى الإسكندرية.
خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الغاني بنتيجة 6 / 5 في المباراة التي جرت بينهما السبت الماضى في غانا في ذهاب الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا موزمبيق 2022.
واختار مدرب المنتخب قائمة لاعبين تضم كلاً من.. محمد السيد وابراهيم حسن حارسى المرمى ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد واحمد الشحات و هيثم عاطف ومحمد عبدالنبي وعبدالرحمن حسن واسماعيل بهجت وحسام باولو.
ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلاً من مصطفى لطفي مديرا فنيا ، وأحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزى مدرباً لحراس المرمى، وترأس بعثة المنتخب فى غانا محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على الكرة الشاطئية.