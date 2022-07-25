شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعد للدوري الجديد بمباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته بصفة يومية وفقا للبرنامج التدريبي الذي يعتمد يشمل الشقي البدني والفني، بهدف الارتقاء بالمستوى العام للاعبين.

ويحاول الجهاز الفني خوض عدة مباريات ودية متدرجة المستوى للاطمئنان على مدى انسجام اللاعبين لفكره وأسلوبه.

جدير بالذكر أن إدارة نادي حرس الحدود اعتمدت تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، ويتكون من عميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.