شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل مؤثر لـ"VAR" في مباراة القطبين أمام الجونة وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن دور الـ"VAR" كان مؤثرا في المباريات الثلاث التي أقيمت في ختام الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز، حيث شهدت مباراة الأهلي والجونة التي انتهت بفوز الأحمر 2/ صفر تدخلا من كابينة الـ"VAR" في حالتين مؤثرتين خلال فعاليات اللقاء الأولى عندما استدعاء الحكم إبراهيم نور الدين إلى شاشة المراجعة في مخالفة "مدافع الجونة مع حسام حسن مهاجم الأحمر"، والتي كانت تستوجب ركلة جزاء بعدما دفع المدافع مهاجم الأهلي في ظهره داخل منطقة جزاء الفريق الساحلي في الدقيقة 30 من عمر المباراة، لكن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عاد وأشار إلى استمرار اللعب، بينما كان الظهور الثاني لـ"VAR" عندما استُدعى الحكم إلى شاشة المراجعة لوجود لمسة يد على مدافع الجونة داخل منطقة جزائه رغم غياب معايير اللازمة لاحتساب لمسة طبقا للقانون لكن الحكم عاد واحتسب ركلة جزاء للأهلي.

بينما شهدت مباراة الإسماعيلي وبيراميدز احتساب الحكم محمد عادل لركلتي جزاء صحيحين لصالح الأخير، وأكد الـ"VAR" القرار، في الوقت الذي تغاضى عن ركلة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز 4/ صفر في الوقت الذى شهدت المباراة 9 حالات تسلل قد نختلف مع حالتين منهم.

كانت مباراة سموحة والزمالك هي ختام لمنافسات الجولة الـ26 للدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد واشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء في وجه عبد الكبير الوادي، لاعب سموحة، في الدقيقة 63 بعد تدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، كما أكد عدم وجود ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

كما كان دور المساعدين في المباريات الثلاث بارزا بشكل جيد، وتمتعوا بيقظة وتمركز جيد، خاصة المساعدين في مباراة الأهلي والجونة والزمالك وسموحة كما كان ظهور الـ"VAR" في المباريات الثلاثة مؤثر جدا وكان البروتوكول يحتاج مزيدا من الدقة في التطبيق والتدخل خلال فعاليات المباراة والتعاون الجيد مع حكم الساحة.