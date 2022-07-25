شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة سموحة والتي أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشريستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت. غيابات الزمالك أمام فيوتشر ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب استمرار غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر الخميس المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.