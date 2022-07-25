شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 27 لمسابقة الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام ، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.



مواعيد مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز مواعيد مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء

غزل المحلة & سيراميكا..6.30 مساءاً على ستاد غزل المحلة

المصرى البورسعيدى & إيسترن كومبانى..6.30 مساءاً على ستاد برج العرب

الاتحاد السكندري & انبى..9 مساءاً على ستاد الإسكندرية

الأربعاء

سموحة & المقاولون العرب..6.30 مساءاً على ستاد الإسكندرية

بيراميدز & البنك الاهلى..6.30 مساءاً على ستاد الدفاع الجوى

مصر المقاصة & الاهلى..9 مساءاً على ستاد الكلية الحربية

الخميس

الجونة & الاسماعيلى..6.30 مساءاً على ستاد خالد بشارة

فاركو & طلائع الجيش..6.30 مساءاً على ستاد الإسكندرية

فيوتشر & الزمالك..9 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.