شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبي المصري من إهدار الفرص أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي من إهدار أي فرصة أمام إيسترن كومباني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة وأن فريق إيسترن كومباني يعتمد على الأداء الدفاعي بشكل كبير.

وبدأ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، في مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق إيسترن كومباني في الدوري العام، وأخرها مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الجولة 26 بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويبحث الجهاز الفني للمصري عن تحديد نقاط القوة والضعف لدى إيسترن كومباني قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.