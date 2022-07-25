رونالدو يجبر أتلتيكو على بيع غريزمان

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صحيفة «تايمز» إلى أن أتلتيكو مدريد عرض بيع غريزمان على عدة أندية، رغم أنه لا يزال لاعبا في برشلونة، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، غير أن النادي لا يرحب بفكرة التعاقد مع مهاجم منتخب فرنسا. وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن رونالدو يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها «الشياطين الحمر».يذكر أن أنطوان غريزمان (31 عاما) رحل من أتلتيكو إلى برشلونة في صيف 2019، لكنه عاد إلى ملعب «واندا متروبوليتانو» في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.
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