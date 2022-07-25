شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام مصر المقاصة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز صفحة مباراة الجونة التي أقيمت مساء الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. موعد مباراة الاهلى القادمة في الدوري أمام مصر المقاصة ويستعد الاهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاصةانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى ومصر المقاصة الأربعاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.