شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب يعوض رحيل بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيي، نجم الزمالك الأسبق، أن رحيل المغربى أشرف بن شرقى شيء يحزن جمهور الأبيض، ولكن شيكابالا نجح في تقديم مستوى جيد خلال لقاء سموحة والفوز بثنائية في الدورى مساء الأحد، كما أن هناك بديلا جاهزا يستطيع تعويضه مستقبلا.

وقال طارق يحيي، في تصريحات لاستوديو ”الخليج 365” الذى يقدمه عمر الأيوبى في "تليفزيون الخليج 365 أن يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك الصاعد، يعد أفضل لاعب قادر على تعويض أشرف بن شرقى؛ لأنه لاعب مميز ويجيد اللعب على الأطراف.

وأكد أن الزمالك لديه حوافز كثيرة للفوز بعد اقتناص لقب كأس مصر مؤخرا، موضحا أن الأبيض قدم مستوى قويا رغم الغيابات الأخيرة عن صفوف الفريق من نجوم كبار محمد أبو جبل وطارق حامد وأخيرا أشرف بن شرقى مما يؤكد أن الزمالك أصبح "بمن حضر".

وعن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، قال طارق يحيي إن الدورى ما زال لم يُحسم، وحتى الجولات الأخيرة ستكون المنافسة مستمرة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز، لأنهم جميعا يمتلكون أدوات المنافسة والفوز بالبطولة.