شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو جونيور: توقفت عن لعب الكرة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء علاقتي بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي فابيو جونيور، مهاجم الأهلي السابق، أن نجل مانويل جوزيه، مدرب الفريق السابق، لم تكن له علاقة بالتعاقد معه للعب للأهلي.

وقال فابيو جونيور، في تصريحات تليفزيونية: "نجل مانويل جوزيه لم تكن له علاقة بي، الأهلي وقع معي لأكون بديلًا لفلافيو، وسارت الأمور بشكل جيد مع الأهلي، ولكنني لم أستمر؛ بسبب عدم التكيف مع الأجواء في مصر، وما حدث في مباراة المصري".

وأضاف: "أود توجيه الشكر للإدارة واللاعبين وعلى رأسهم محمد أبو تريكة وبركات، كنت أتمنى استكمال عقدي مع النادي الأهلي، وتلقيت عروض من الدوري المصري بعد رحيلي من الأهلي، ولكنني فضلت الحصول على راحة سلبية مع الأسرة، تأثرت نفسيتي بعد ما حدث وتوقفت عن لعب الكرة لمدة 5 سنوات".

وتحدث فابيو جونيور عن أزمة وزنه الزائد خلال وجوده داخل الأهلي، قائلا: "لقد كان وزني زائدًا بعض الشيء بالفعل، وطالبني مانويل جوزيه بفقدان وزني قليلًا، كنت أملك كتلة عضلية كبيرة وليست دهونا زائدة، استجبت لطلب جوزيه وفقدت بعض الوزن".

وتابع: "كنت أعلم أن هذه الانتقادات سببها ان أكون أفضل، وبعد ان فقدت الوزن أصبحت أفضل بالفعل داخل أرض الملعب، مانويل جوزيه كان صارمًا ليجعل كل لاعب يقدم كل ما لديه بنسبة 100%، جوزيه كان شخص رائع وبالنسبة لي هو شخص ممتاز وصارم ولذلك حصد العديد من الألقاب ".

وأوضح فابيو جونيور أن مواطنه كينو لاعب بيراميدز السابق لاعب رائع، وشخصيته منحته القدرة على التكيف مع الأجواء في مصر، الثقافة المصرية مختلفة عن الثقافة البرازيلية، وكينو لاعب موهوب وكان يلعب بشكل رائع ويقدم أداء مميز في الدوري البرازيلي لأنها بلده الأم".

واختتم فابيو تصريحاته قائلا: "مثلما تحدثت سابقًا، تم استقبالي بشكل مميز من الجماهير والإدارة في الأهلي ولم أشتكي من اي شيء ولكنني لم أستطع التكيف مع الأوضاع والثقافة في مصر".