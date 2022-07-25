شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإسماعيلي: نساند حمزة الجمل والجهاز الفني.. والجماهير أقوى كنز للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زين، نائب رئيس الإسماعيلي، أن الهزيمة أمام بيراميدز لن تؤثر على مساندتنا للجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة للنادي.

وقال خالد، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "واجهنا سوء حظ أمام بيراميدز، وهناك بعض الكرات التي لو دخلت لتغيرت النتيجة".

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلي: "جماهير الإسماعيلي أقوى كنز للفريق، والنادي دائما ملك لجماهيره، واعتذر لهم عن نتيجة بيراميدز".

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدورى على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة.