شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يتعاهدون على مواصلة الانتصارات لضمان البقاء في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو المقاولون العرب، على مواصلة الانتصارات في الدوري العام بعد الفوز الصعب والثمين الذي حققه ذئاب الجبل مؤخراً على حساب غزل المحلة بهدف نظيف، أحرزه فاروقا نور الدين لاعب المقاولون في الدقيقة رقم 100 من عمر اللقاء، ليحصد الذئاب 3 نقاط ثمينة تدعم حظوظ المقاولون في البقاء بالدوري العام.

وشددت كباتن الفريق خلال جلستهم مع اللاعبين، على أهمية الفوز في اللقاء المقبل أمام سموحة، لدعم حظوظ المقاولون في معركة البقاء والابتعاد عن منطقة الخطر في انتظار تعثر المنافسين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سموحة في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ستاد الأسكندرية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول في القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

طالب محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، بغلق صفحة الفوز على غزل المحلة في مباراة الجولة 26 بالدوري العام تماماً، للتركيز في المباريات المقبلة والتي لا تقبل أي تهاون أو رفاهية للتفريط في نقطة واحدة، وذلك من أجل تدعيم موقف ذئاب الجبل في البقاء بالدوري العام.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.