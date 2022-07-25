شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الأهلى له ركلة جزاء لم تحتسب.. وإلغاء هدف عبد القادر "قرار صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمى، أن الأهلى كانت له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب أمام الجونة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وقال سمير عثمان، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى كان يستحق ركلة جزاء لوجود دفع من محمود الجزار مدافع الجونة فى ضهر حسام حسن داخل منطقة الجزاء فاستحق ركلة الجزاء ولم تكن كتف قانونى، وكان يجب أن يستدعيه حكام الفيديو".

وأضاف سمير عثمان: "إلغاء هدف أحمد عبد القادر قرار سليم 100%؛ لأن حسام حسن كان فى موضع تسلل وحجب الرؤية عن الحارس عماد السيد وبالتالى اشترك فى اللعبة وإلغاء الهدف كان قرارا صحيحا".

وتابع الخبير التحكيمى: "محمد عبد الجواد مدافع الجونة كان يستحق إنذارين فى لعبتين فى المباراة وبالتالى كان يستحق كارت أحمر، وركلة جزاء الأهلى المحتسبة صحيحة لأن الكرة لمست يد اللاعب داخل منطقة الجزاء.

وعاد فريق الأهلي لسكة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.