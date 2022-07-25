شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: زيزو أقرب لاعب في الدوري يميل للعب الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، موضحا أنه أقرب لاعب في الدوري المصري يميل للعب الأوروبي.

وقال إمام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: زيزو لاعب مهم في منظومة الزمالك مع فيريرا، ويتمتع بإمكانيات كبيرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كل الظروف مش في صالح الزمالك.. لكن إدارة النادي تتعامل باحترافية.. واللي بيحصل إعجاز".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم وصعب على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.