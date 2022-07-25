شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار التونسى حمزة المثلوثى "فارس" مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صور لحمزة المثلوثى معلقا عليها: "مستويات جيدة يقدمها لاعبنا التونسي حمزة المثلوثي، وبذلك تم اختياره فارساً لمباراة اليوم".

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى لنادى الزمالك، التونسى حمزة المثلوثى أفضل لاعب فى مباراة الفريق أمام سموحة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدورى.

محمد يوسف

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