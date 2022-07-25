شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: الدوري المصري هدف بيراميدز هذا الموسم.. ومباراة الزمالك بحكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الهدف الرئيسي للنادي هو تحقيق الدوري هذا الموسم، ومواصلة الانتصارات خلال المرحلة القادمة، خاصة أن مواجهات الدوري أصبحت صعبة، وقال: "دائما ما تكون مواجهات الإسماعيلي على ملعبه صعبة، لكننا استطعنا تحقيق انتصار مهم اليوم بأربعة أهداف".

وأضاف سعيد، في تصريحات تلفزيونية: "طالبنا اتحاد الكرة بتواجد حكام أجانب خلال الأيام الماضية في المباريات، وكان رد الاتحاد أنه لا بد من إخطارنا قبل المباراة بـ10 أيام، وننتظر تواجد طقم حكام أجانب في مباراة الزمالك".

وتابع: إن غياب أحمد فتحي عن المشاركة في المباريات كان بسبب مشاركته في الحج، وغيابه لمدة 12 يوما في الوقت الذي شارك فيه أحمد توفيق، وقدم مباريات قوية، وطبيعي أن يعتمد المدير الفني على اللاعب الجاهز بدنيا.

واختتم سعيد تصريحاته قائلا: إبراهيم عادل يستعد للعودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي يوم الثلاثاء المقبل، لكن مشاركته أمام الزمالك في محل شك حتى يكون جاهزا بنسبة 100%.