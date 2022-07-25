شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: فيريرا كلمة السر في تصدر الزمالك للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى، نجم فريق الزمالك سابقا، أن الدوري المغربي من أفضل الدوريات العربية في الوقت الحالي، ويضم العديد من الفرق الكبرى التي تنافس على لقب دوري أبطال أفريقيا كل موسم.

وأضاف طارق مصطفى، نجم فريق الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يستطيع الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم النقص العددي الكبير في صفوف فريقه وعدم وجود دكة بدلاء قوية".

وتابع: "أعتقد أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك هو كلمة السر في انتصارات الزمالك في الوقت الحالي منذ عودته في الولاية الثانية مرة أخرى".

وأعرب طارق مصطفى عن حزنه بسبب المستوى الفني الذي وصله له فريق مصر المقاصة في الوقت الحالي وصراعه للهروب من الهبوط للدرجة الثانية هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق مصطفى: "فريق المقاصة يقدم أسوأ مواسمه في بطولة الدوري الممتاز ونتائج الفريق في المسابقة تراجعت بشكل كبير".

واختتم طارق مصطفى تصريحاته قائلا: "فريق المقاصة تأكد هبوطه للقسم الثاني في الموسم المقبل؛ بسبب الحالة الفنية السئية التي يمر بها الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وتغيير أكثر من مدير فني طوال الموسم الجاري".