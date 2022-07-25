شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الاتحاد السكندري يتراجع عن قرار اعتزال الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد يحيى، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، التراجع عن قرار اعتزال كره القدم عقب الواقعة الشهيرة بينه وبين جماهير الاتحاد السكندرى، والتى قرر بعدها الحارس اعتزال الكرة.

وقال أحمد يحيى، عبر حسابه الشخصي: "تعبيرا عن شكري وتقديري إلى جمهور الكرة المصرية بكافة انتماءاتهم بصفة‎ عامة، والسيد الأستاذ/ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، ومجلس إدارته المحترمين، وجمهور نادي الاتحاد السكندري العريق بصفة خاصة، على الدعم والمساندة المستمرة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "‎وتقديراً واحتراماً لأراء معظم السادة الرياضيين وزملائي اللاعبيين والجماهير المخلصة والأصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة، الذين قاموا بنصيحتي وتوجيهي بإعادة النظر في قراري باعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية، فقد قررت التراجع عن قراري بالاعتزال، وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسية العصيبة التي مررت بها".

وأتم: "أنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم جميعًا عن فائق التقدير والمحبه والشكر لكل من ترحم على أخى المغفور له بإذن الله سعيد يحيى، سائلًا الله لكم مزيدا من العون والتوفيق، ويبقى الأمر فى يد مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى لاتخاذ القرار المناسب وفقا للأحداث التى تمت فى هذه الأزمة".