شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مباريات الدوري المتبقية "كئوس".. ولا نفكر في الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال نبيه في تصريحاته بعد المباراة: "كل مباريات الدوري بالنسبة لنا مباريات كئوس، والوقت كان ضيقا بين الفوز بكأس مصر للموسم الماضي، وبين مباراة اليوم، والجهاز الفني نجح في الإغلاق على اللاعبين والتركيز في المباراة لأننا لدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وفيما يخص الغيابات قال المدرب العام للزمالك: "الفريق بدأ الموسم بغيابات وعدم إبرام صفقات جديدة، والجهاز الفني يعمل بالمجموعة الموجودة ونحقق هدفنا خطوة خطوة".

فيما رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات، بعد الفوز على سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري.

من جانبه أعرب أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على سموحة بهدفين دون رد في مباراة اليوم في مسابقة الدوري.

وقال المشرف على الكرة بعد المباراة: "الفريق حقق فوزا مهما أمام فريق محترم وفي توقيت مهم جدا، كما أن عبد الحميد بسيوني، مدرب سموحة، مدير فني كبير".

وأضاف أمير مرتضى: "مباراة اليوم جاءت بعد التتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، ولم يكن هناك فاصل زمني كبير، وكان هدفنا فصل اللاعبين عن أجواء الفوز".

وتابع المشرف على الكرة: "الهدف الثاني للزمالك كان تجهيز اللاعبين الذين سيقومون بتعويض غياب المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم".

وأشاد أمير مرتضى بأداء اللاعبين في مباراة اليوم موضحا أن المنافسة صعبة، وستستمر حتى النهاية، والزمالك لن يركز على تعثر المنافس، مشددا على أن الفريق لديه 8 مباريات يركز خلالها من أجل الفوز.

وأوضح أن طارق حامد لاعب كبير وقدم الكثير للزمالك، ورحيله عن النادي أمر طبيعي لأنها سنة الحياة، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للاعب في خطوته الجديدة.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهام وصعب على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.