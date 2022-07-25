عداء جزائري يحصد ميدالية فضية ويحتفل برفع علم فلسطين في أمريكا 

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفل العداء الجزائري جمال سجاتي بحصده فضية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين الأمريكية، برفع علم فلسطين والطواف به داخل الملعب.

وانتزع سجاتي الفضية بعدما حال ثانياً في سباق 800 متر، تاركاً الذهبية للكيني إيمانويل كورير، وهي الميدالية الثالثة للعرب بعد ذهبيتي القطري معتز برشم في منافسات الوثب العالي والمغربي سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع.

ونال كورير اللقب بعد موسم بائس، إذ وصل إلى يوجين بعد المشاركة في سباق واحد لكنه اكتسب الزخم في التصفيات، وفي النهائي بدا كورير متأخراً بعد 600 متر، ثم زاد من سرعته ليحسم الميدالية الذهبية بعد دقيقة واحدة و43.71 ثانية.

خاض سجاتي السباق بذكاء كبير، إذ بقي في الخلف تاركاً المبادرة لباقي العدائين، فيما فضل مواطنه مولى الصدارة منذ البداية ودفع الثمن غالياً في النهاية بحلوله خامساً.

وانتظر سجاتي الـ200 متر الأخيرة للانطلاق بسرعة، خصوصاً بعدما رفع كورير من إيقاع السباق. ونجح الجزائري في التفوق على الكندي أروب لينتزع منه الفضية في المترين الأخيرين.

وبعد فوزه حمل سجاتي علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، وطاف بهما مضمار ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأمريكية، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من بعض الجماهير العربية والجزائرية التي كانت تتابع السباق.

وقطع سجاتي، المتوج بذهبية السباق في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها بلاده الشهر الماضي، مسافة السباق بزمن 1:44.14 دقيقة خلف البطل الأولمبي الكيني إيمانويل كورير صاحب الذهبية بزمن 1:43.71 دقيقة، وأمام الكندي ماركو أروب صاحب البرونزية (1:44.28 د).

وقال سجاتي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "أنا سعيد بهذا الإنجاز، رغم أنني كنت أتوق إلى الذهبية، ولكن المهم هو أنني ظفرت بإحدى الميداليات الثلاث، وأدخلت الفرحة في قلوب الجزائريين والعرب".

وأضاف: "كان السباق قوياً ونجحت خطتي في مراقبته قبل أن أنطلق في الأمتار الأخيرة وأكسب الفضية".

وأعرب عن خيبة أمله في عدم توفيق مواطنه مولى في التواجد بين الثلاثة الأوائل، وقال "كان متوتراً، اتفقنا قبل السباق على البقاء في الخلف ومراقبة الكينيين، لكنه أخذ المبادرة منذ البداية، ربما تغيرت خطة المدربين".

يذكر أن هذه الميدالية هي الحادية عشرة للجزائر في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لألعاب القوى، بينها 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات.