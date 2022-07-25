الامارات | «الصقور التطوعي» يشارك في فعالية «مركز وافي الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور التطوعي» يشارك في فعالية «مركز وافي الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك فريق الصقور التطوعي التابع لنادي الإمارات، أول من أمس، في تنظيم فعالية مركز وافي الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، التي شهدها عدد كبير من المسؤولين والرياضيين وأفراد المجتمع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، بالجهود التي يبذلها الفريق ودوره المميز في نجاح مختلف البرامج الرياضية وغيرها.

وقال بيان صحافي: «تأتي مشاركة فريق الصقور التطوعي إيماناً بأهمية تواجد الفريق في مختلف الأحداث المجتمعية والرياضية»، وحظي الفريق بتكريم اللجنة المنظمة ممثلة بمجلس دبي الرياضي.

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