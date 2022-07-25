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الامارات | «الصقور التطوعي» يشارك في فعالية «مركز وافي الرياضية»

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك فريق الصقور التطوعي التابع لنادي الإمارات، أول من أمس، في تنظيم فعالية مركز وافي الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، التي شهدها عدد كبير من المسؤولين والرياضيين وأفراد المجتمع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، بالجهود التي يبذلها الفريق ودوره المميز في نجاح مختلف البرامج الرياضية وغيرها.

وقال بيان صحافي: «تأتي مشاركة فريق الصقور التطوعي إيماناً بأهمية تواجد الفريق في مختلف الأحداث المجتمعية والرياضية»، وحظي الفريق بتكريم اللجنة المنظمة ممثلة بمجلس دبي الرياضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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