الامارات | لاعبة التايكواندو ياسمين الكندي: أولمبياد الشباب هدفي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة التايكواندو ياسمين الكندي: أولمبياد الشباب هدفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لاعبة المنتخب ونادي اتحاد كلباء في التايكواندو، ياسمين الكندي، عن تطلعاتها بمشاركة فاعلة ومميزة في بطولة العالم للناشئين والشباب، التي ستقام في بلغاريا الأسبوع المقبل، إذ تأمل الحصول على مركز متقدم بالرغم من أنها المرة الأولى التي تشارك بها في المحفل الدولي، مؤكدة أنها وبالرغم من صعوبة وقوة البطولة لكن عزيمتها وإصرارها كبيران. وقالت ياسمين لـ«الإمارات اليوم» إنها تبلغ من العمر 14 سنة، وستشارك بوزن 51 كيلوغراماً بعد اختيارها من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، باشراف المدرب المصري تامر صلاح، وإن دعم اتحاد التايكواندو ونادي اتحاد كلباء وعائلتها عزز طموحها بالوصول إلى أولمبياد الشباب.

ووصفت تمثيلها منتخب الامارات في هذا المحفل الدولي بأنه شرف كبير، وتابعت: «أتطلع إلى تمثيل الدولة بشكل مميز وسألعب بكل قوة من أجل الحصول على مركز مشرف، ورغم صعوبة البطولة لكنني متفائلة، وطموحي أن أواصل التطور للمشاركة في أولمبياد الشباب». وبخصوص عدد الميداليات التي حصلت عليها أوضحت أنها أحرزت ست ميداليات ذهبية وفضية وأربع برونزيات في البطولات القوية.

وكشفت أنها تلقت في وقت سابق عروضاً للانضمام الى أندية اخرى لتمثيلها، لكنها تعتز ببقائها في نادي اتحاد كلباء.

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