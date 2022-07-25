الامارات | العين يستهل ودياته في معسكر ألمانيا بمواجهة هانكوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستهل ودياته في معسكر ألمانيا بمواجهة هانكوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل فريق العين عند الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مبارياته الودية في المعسكر الخارجي المقام في ألمانيا، بمواجهة فريق نادي هانكوفين هيلينغ المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الألماني، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي للموسم الجديد ضمن المرحلة الأولى، خلال الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجاري، التي سيخوض خلالها الفريق مباراة ودية أخرى أمام غراوثر فوزر.

وقال نادي العين إنه وسط متابعة رئيس البعثة، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، سالم الجنيبي، وتحت إشراف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، يؤدي اللاعبون تدريباتهم في حالة معنوية مرتفعة وتركيز والتزام وجدية نابعة من شعور أبطال الثنائية في الموسم المنتهي، بالمسؤولية في هذه المرحلة المهمة من التحضير للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكتمل صفوف الفريق صباح اليوم بانضمام «الدوليين» إلى معسكر ألمانيا، بعد أن منحهم المدرب راحة خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى وهم السداسي: «خالد عيسى، بندر الأحبابي، أحمد برمان، يحيى نادر، كايو كانيدو ولابا كودجو».

وأخضع المدرب الأوكراني ريبروف اللاعبين أمس، لحصتين تدريبيتين الأولى في الصباح واقتصرت على اختبارات معدل اللياقة البدنية من خلال الركض داخل الغابة المحيطة بمقر إقامة الفريق، بعدما قسم لاعبي فريقه إلى أربع مجموعات، الأولى تألفت من حراس المرمى واكتفوا بتدريباتهم الاعتيادية، في حين انخرط بقية اللاعبين في برنامج تعزيز واختبار اللياقة البدنية داخل الغابة، وبعدها خضع اللاعبون لبرامج الاستشفاء للتخلص من الإرهاق في المسبح والجاكوزي، أما الحصة التدريبية المسائية فحرص المدرب من خلالها على وضع الترتيبات الفنية التي سيعتمدها في أول مواجهة ودية. ونشر الحساب الرسمي لنادي هانكوفين الألماني، توضيحاً أعرب من خلاله عن شكره لإدارة العين، على تفهم طلبهم بتقديم موعد المباراة، 24 ساعة، والتي كان من المقرر إقامتها يوم غدٍ، وذلك بسبب إلغاء مباراتهم الرسمية في الدوري أمام فريق نادي راين أملاخ، والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري بعد أن تعرض بعض لاعبي فريق راين أملاخ لحادث مأساوي أدى لوفاة لاعبين اثنين وتعرض البعض الآخر لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقال الحساب الرسمي للنادي الألماني: «نتشرف باللعب أمام العين أكبر الأندية الإماراتية الذي حصد 14 لقباً للدوري، بالإضافة إلى أنه النادي الإماراتي الوحيد الحاصل على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية».

ونقل موقع الفريق الألماني تصريحاً لمدير الفريق، ريتشارد ماير هوفر، الذي أكد أهمية التجربة الودية أمام العين، الذي تحتشد صفوفه بلاعبين «دوليين» مميزين، ودعا جماهير ناديه إلى حضور المواجهة الودية القوية التي يأمل أن يخرج منها فريقه بمكاسب فنية كبيرة.

من جهة أخرى، عقد مديرا فريقي العين وهانكوفين الاجتماع الفني التقليدي بحضور الشركة المنظمة للمعسكر، عبر تقنية الفيديو، وتم خلاله توضيح كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة والتأكيد على أسماء الحكام، في حين تقرر أن يرتدي العين الزي «البنفسجي» الكامل في حين يرتدي حارس المرمى القميص الأخضر، أما فريق هانكوفين فسيظهر في المباراة بالقميص الأحمر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق.

يُذكر أن العين سيختتم المرحلة الأولى من المعسكر الأحد المقبل إذ سيغادر إلى مدينة جينبرغ النمساوية التي ستشهد المرحلة الثانية والتي تستمر حتى الـ20 من شهر أغسطس المقبل، وخلالها سيخوض الفريق ست مواجهات من ضمنها مباراتا الكويت الكويتي والفيحاء السعودي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news