الامارات | الوصل يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الأرجنتيني بوبليت في صفقة انتقال حر

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الأرجنتيني بوبليت في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يوليو 2022

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن الوصل توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، لينضم إلى صفوف «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «تي واي سي» أن الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت أصبح لاعباً في الوصل، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع ناديه إنديبندينتي الأرجنتيني، عقب انتهاء إعارته إلى نادي ميتاليست الأوكراني.

وأضافت: «سيتوجه بوبليت إلى دبي خلال الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات التعاقد عقب خضوعه للفحص الطبي، إذ سيوقع اللاعب الأرجنتيني عقداً لمدة موسم واحد».

وأكد جيرونيمو بوبليت أنه قرر الرحيل عن إنديبندينتي بداعي الطريقة السيئة التي تعاملت معه إدارة النادي بها، موضحاً: «هناك إدارة سيئة تعاملت مع وضعي الحالي عقب عودتي من أوكرانيا، ولذلك قررت الرحيل ولا يمكنني الاستمرار في وجود الإدارة الحالية».

ويلعب بوبليت 29 عاماً في خط الوسط إذ نشأ في فريق الناشئين بنادي كولون الأرجنتيني، ولعب مع الفريق الأول لمدة أربع سنوات قبل أن يخوض تجربة احترافية في نادي ميتز الفرنسي في 2017 لمدة موسم واحد، ثم عاد إلى الأرجنتين مجدداً بانضمامه إلى سان لورينزو لمدة موسمين، ثم لعب في أندية كل من لا سيرينا التشيلي وفيليزسارسفيلد الأرجنتيني وميتاليست الأوكراني وإنديبندينتي الأرجنتيني.

ويأتي تعاقد الوصل مع جيرونيمو بوبليت عقب فشل المفاوضات مع نادي بنفيكا البرتغالي لضم اللاعب لويس ميغيل «بيتزي» الذي توصل إلى اتفاق مع نادي الوحدة للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن مدرب الوحدة، البرتغالي كارلوس كارفالهال لعب دوراً كبيراً في إقناع بيتزي بالانضمام إلى «العنابي» بعدما كان قد اقترب من الانتقال إلى الوصل، مشيرة إلى أن عقد الدولي البرتغالي سيمتد لموسمين مع نادي الوحدة.

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