الامارات | الزرعوني بطلاً للنسخة الأولى من بطولة اللياقة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني بطلاً للنسخة الأولى من بطولة اللياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز اللاعب طارق الزرعوني المركز الأول في النسخة الأولى لبطولة اللياقة البدنية التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أول من أمس، وأقيمت في نادي بالرميثة في دبي برعاية وتنظيم شركة القدرة الرياضية بمشاركة 70 لاعباً مواطناً، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر، والأمين العام محمد عبدالرحيم المري، وبإشراف رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي. وحل اللاعب أحمد الشحي بالمركز الثاني، وحل ثالثاً اللاعب سلطان السويدي، وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد الفلاسي بنجاح البطولة وتعاون الرعاة، كاشفاً عن أن المرحلة الثانية من البطولة ستقام في شهر أغسطس المقبل لفسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين لخوض هذه التمارين، والتعرف إلى مستوياتهم الرياضية ذات الصلة بالتحمل واللياقة والقوة، لكي تكون دافعاً لهم للاستمرار والانضمام لصفوف المنتخب الوطني. وأعرب عن سعادته لأجواء الحماس التي سادت البطولة بفضل جهود لجنة التحكيم، التي ضمت كلاً من محمد المروي وأحمد آل علي وبدر الزرعوني.

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