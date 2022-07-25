الامارات | أبوظبي تترقب انطلاق «يو إف سي 280».. وأبطال العالم يؤكدون حماسهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تترقب انطلاق «يو إف سي 280».. وأبطال العالم يؤكدون حماسهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجوم المشاركون في بطولة «يو إف سي 280» حماسهم واستعدادهم للحدث الذي ينتظره محبو هذه الرياضة حول العالم، والذي ستستضيفه أبوظبي في أكتوبر المقبل.

ويبرز النزال المرتقب بين البطلين تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف ضمن أهم النزالات التي تستضيفها أبوظبي في إطار الشراكة التاريخية بين منظمة فنون القتال المختلطة «يو إف سي»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتمثل هذه المواجهة الحدث الرئيس في هذه الليلة كونها تجمع بين البرازيلي أوليفيرا المصنف الأول في فئة الوزن الخفيف، والنجم الداغستاني إسلام ماخاتشيف الذي يتطلع لاستعادة لقب الوزن الخفيف.

كما سيشارك شون أومالي في نزاله الأول خارج الولايات المتحدة في مواجهة بيتر يان في فئة وزن «الديك».

وتشهد أبوظبي في هذه البطولة أيضاً نزالاً كبيراً في فئة وزن الديك يدافع فيه البطل الجامين سترلينج عن لقبه في مواجهة تي جيه ديلاشو.

ويأمل النجم الأميركي بلال محمد، ذو الأصول الفلسطينية، الذي وُلد ونشأ في شيكاغو، أن يقدم أداءً مميزاً في أكتوبر المقبل. وسبق لهذا البطل أن شهد دعماً كبيراً من الجماهير خلال أحد نزالاته بأبوظبي في 2019.

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