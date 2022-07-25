الامارات | الشارقة يوافق للاعب شوكوروف على التوجه إلى تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يوافق للاعب شوكوروف على التوجه إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي الشارقة إنه منح لاعبه الدولي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف موافقة للتوجه إلى تركيا، وإجراء الفحص الطبي والتفاوض مع نادي فاتح كاراجومروك الذي يلعب في الدوري الممتاز التركي بكرة القدم، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يمنح اللاعب فرصة اللعب في أوروبا.

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