الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع محمد خلفان قادماً من العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع محمد خلفان قادماً من العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة عن التعاقد مع اللاعب محمد خلفان لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، قادماً من نادي العروبة بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.

من جهة أخرى، يخوض فريق دبا الفجيرة أولى مبارياته الودية مع فريق يدنستفو اف سي (الوحدة) الصربي، وذلك في الـ30 من يوليو الجاري خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه النواخذة في صربيا، إضافة إلى مواجهة كاظمه الكويتي في السادس من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم المقبل لدوري المحترفين، ووسيلعب مباراتين سيتم الإعلان عنهما لاحقاً. وكان فريق دبا الفجيرة قد وصل إلى العاصمة الصربية بلغراد يوم الجمعة الماضية ببعثة يترأسها عضو مجلس إدارة النادي خالد الظنحاني.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي عدم وجود لاعبين أجانب تحت التجربة، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقدنا مع اثنين فقط، وهما الهولندي جوي سليخرس والمونتنيغري المسند شكيشج، ونأمل في الوقت نفسه التعاقد مع لاعبين أجانب جدد لينضموا إلى صفوف الفريق في المعسكر التدريبي الحالي».

يُذكر أن دبا الفجيرة تعاقد مع المقيم العراقي محمد مصطفى قادماً من نادي النصر وحارسي المرمى حميد عبدالله قادماً من الوصل وعلي صقر قادماً من نادي الإمارات.

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