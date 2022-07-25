الامارات | بوغاتشار يظفر بالمركز الثالث في سباق فرنسا ضد الزمن

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغاتشار يظفر بالمركز الثالث في سباق فرنسا ضد الزمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فاوت فان آرت (جامبو- فيزما) بالمركز الأول في المرحلة 20 من جولة فرنسا، التي تضمنت سباقاً ضد الزمن أقيم على مسار بطول 40.7 كم انطلاقاً من ماريفال وصولاً إلى روكامادور، حيث أنهى السباق في زمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية بمعدل سرعة بلغ 50.877كم/سا، فيما حل دراج فريق الإمارات تادي بوغاتشار بالمركز الثالث، متأخراً بفارق 27 ثانية.

ولم تتغير مراكز التصنيف العام للجولة بعد هذه المرحلة، إذ واصل بوغاتشار احتلال المركز الثاني في التصنيف العام متأخراً بفارق ثلاث دقائق و34 ثانية عن المتصدر فينغيغارد قبيل انطلاق المرحلة الأخيرة التي تقام في باريس على مسار بطول 115.6كم وتنتهي في الشانزليزيه، كما تمكن بوغاتشار من الحفاظ على القميص الأبيض (للمرة الثالثة على التوالي).

وتعليقاً على النتيجة، قال تادي بوغاتشار: «كانت جولة فرنسا حماسية جداً بسبب وجود فينغيغارد كمنافس لي، وقد تضمنت العديد من الإنجازات والخيبات التي تسبب فيها سوء الحظ للفرق المشاركة».

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