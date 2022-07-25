هالاند يقود مانشستر سيتي لإسقاط بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إيرلنج هالاند إنه يستمتع بشراكته الجديدة مع جاك جريليش بعدما تمكن اللاعب النرويجي من تسجيل أول أهدافه في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي بمساعدة اللاعب الإنجليزي الدولي.

واحتاج هالاند (22 عاما)، الذي تم التعاقد معه مؤخرا من بوروسيا دورتموند، لـ12 دقيقة فقط لتسجيل أول الأهداف من كرة عرضية نفذها جريليش، ليحقق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونخ 1 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما أمس.

وظهر هالاند متفاهما مع لاعب أستون فيلا السابق، الذي عانى كثيرا لإحداث التأثير الذي كان متوقعا منه منذ انتقاله لمانشستر سيتي في أغسطس الماضي، ولكن هالاند أكد أنه مقتنع أن هناك المزيد سوف يقدمه الثنائي.

وقال لشبكة «سكاي» «إنه جيد، يجب عليه أن يتحسن، ويجب علي أيضا أن أتحسن، ولكن هناك شراكة جيدة. أحب الأجواء المحيطة به، لذلك سيكون الأمر ممتعا».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مشاركة هالاند في مباراته الأولى مع مانشتسر سيتي، أمام جماهير وصلت لـ80 ألف متفرج، كانت لمدة 41 دقيقة فقط.

وكانت المباراة تأجل انطلاقها بسبب عاصفة رعدية وبعد انطلاقها توقفت لنحو 45 دقيقة بسبب عاصفة أخرى.

ومع ذلك، لم يكن اللاعب في حاجة لوقت طويل لإثبات براعته، التي كانت سببا رئيسا في تعاقد مانشستر سيتي معه.

وقال هالاند «كما تعلمون جميعا، كنت أتابع الكثير من مباريات مانشستر سيتي في الأعوام الماضية، ولم يكن هناك مهاجما صريحا، لذلك بالطبع كنت أرى نفسي في مثل هذه المواقف التي كنت فيها اليوم، لذلك لم أتفاجأ».