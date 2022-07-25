ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وسموحة.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري.

على الجانب الأخر، فاز الأهلي، على الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة ذاتها.

فيما فاز بيراميدز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- الزمالك: 60 نقطة.

2- بيراميدز: 56 نقطة.

3- الأهلي: 51 نقطة، «يتبقى مباراتان مؤجلتان».

4- فيوتشر: 40 نقطة.

5- سموحة: 39 نقطة.

6- البنك الأهلي: 37 نقطة.

7- البنك الأهلي: 34 نقطة.

8- فاركو: 31 نقطة.

9- سيراميكا كيلوباترا: 29 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 28 نقطة.

11- إنبي: 27 نقطة.

12- المصري: 27 نقطة.

13- الإسماعيلي: 26 نقطة، «يتبقى مباراة مؤجلة».

14- غزل المحلة: 26 نقطة.

15- الجونة: 23 نقطة.

16- المقاولون العرب: 20 نقطة، «يتبقى مباراة مؤجلة».

17- إيسترن كومباني: 19 نقطة.

18- مصر المقاصة: 14 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة 26:

1-أحمد سيد زيزو (الزمالك)، في المركز الأول بـ13 هدفًا.

2-مروان حمدي (سموحة)، في المركز الثاني بـ12 هدفًا.

3- مابولولو (الاتحاد السكندري)، في المركز الثالث بـ10 أهداف.

4- أشرف بن شرقي (الزمالك)، جون إيبوكا (إنبي)، عبد الكبير الوادي (سموحة) – المركز الرابع بـ9 أهداف.

5-علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد رفعت (فيوتشر)، خالد قمر ( الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، في المركز الخامس بـ8 أهداف.

6-محمد شريف (الأهلي)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي)، في المركز السادس بـ7 أهداف.

7-عمر السعيد (الزمالك) أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، رمضان صبحي (بيراميدز)، أمادو نياس (المقاولون العرب)، شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)، المركز السابع بـ6 أهداف.