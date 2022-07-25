شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الأحد 24-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 24-7-2022 ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى سموحة مع الزمالك وواجه الأهلى نظيره الجونة ولعب بيراميدز ضد الإسماعيلى.

وجاءت نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم كالتالى:

الزمالك 2- 0 سموحة

حقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39، جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

أحرز أهداف المباراة كل من: أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، ليحلق الزمالك في صدارة الدورى منفردا.

الأهلى 2 – 0 الجونة

عاد فريق الأهلي لسكة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهده النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

بيراميدز 4 – 0 الإسماعيلى

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدورى على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة.

أحرز أهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38 ومحمود صابر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.