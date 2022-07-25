شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الفوز على سموحة خطوة للدوري.. ولدينا 8 مواجهات نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على سموحة بهدفين دون رد في مباراة اليوم في مسابقة الدوري.

وقال المشرف على الكرة بعد المباراة: "الفريق حقق فوزا مهما أمام فريق محترم وفي توقيت مهم جدا، كما أن عبد الحميد بسيوني، مدرب سموحة، مدير فني كبير".

وأضاف أمير مرتضى: "مباراة اليوم جاءت بعد التتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، ولم يكن هناك فاصل زمني كبير، وكان هدفنا فصل اللاعبين عن أجواء الفوز".

وتابع المشرف على الكرة: "الهدف الثاني للزمالك كان تجهيز اللاعبين الذين سيقومون بتعويض غياب المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم".

وأشاد أمير مرتضى بأداء اللاعبين في مباراة اليوم موضحا أن المنافسة صعبة، وستستمر حتى النهاية، والزمالك لن يركز على تعثر المنافس، مشددا على أن الفريق لديه 8 مباريات يركز خلالها من أجل الفوز.

وأوضح أن طارق حامد لاعب كبير وقدم الكثير للزمالك، ورحيله عن النادي أمر طبيعي لأنها سنة الحياة، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للاعب في خطوته الجديدة.

فيما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة بالفوز على سموحة في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتوجه لاعبو وأعضاء الجهاز الفني للفريق لتحية الجماهير التي حضرت اللقاء، وهتف الجمهور للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض.

وطالب الجمهور من اللاعبين ضرورة حسم لقب الدوري للموسم الحالي في ظل تقديم الفريق لعروض قوية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهام وصعب على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.