شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق الأحمر محمد عبد المنعم وعمرو السولية، بعد إصابتيهما خلال مباراة الأهلي ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد عبد المنعم شعر ببعض الآلام لكنها بسيطة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة بدءا من لقاء المقاصة، مشيرا إلى أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة.
عبر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الجونة بهدفين نظيفين، والعودة لسكة الانتصارات، موجهًا الشكر للاعبين بعد تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات في مسابقة الدوري.
قال سواريز خلال المؤتمر الصحفي: "كانت أيام صعبة علينا جميعا وكان من الواضح اليوم أن اللاعبين يلعبون في ظروف قاسية، وترغب في تقديم الأفضل ولكن الواقع صعب للغاية مع ضغط المباريات.
تاكيس جونياس: نركز على المباريات المقبلة للمنافسة على لقب الدورى
قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الكبير الذي حققه على حساب الإسماعيلي برباعية، مشددًا على أن أهمية الانتصار أنه جاء على فريق كبير وخارج الأرض، وكذلك صنع الفريق الكثير من الفرص، ولم يستقبل أي أهداف وهو أمر مهم للغاية.
أشار إلى أنه من الضروري العمل سريعا بعد مباراة الإسماعيلي والتركيز في المواجهات المقبلة، والفريق أمامه مواجهة صعبة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، ومن الضروري الفوز بها وهناك 8 مباريات متوالية لابد من الفوز بها دون النظر لنتائج باقي المنافسين في الدوري لأن الفوز وحده سيمنح الفريق المنافسة في النهاية.
عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي برباعية نظيفة، مؤكدا أن الانتصار خارج الأرض مهم للغاية، وثلاث نقاط غالية من أجل مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدوري.
وقال المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات له، إن بيراميدز قدم أفضل مبارياته واستمرارية لما قدمه الفريق في مباراة الأهلي والانتصار الأخير، مشيرا إلى أن مواصلة الانتصارات مهم للغاية، خاصة أن كل نقطة غالية نحو المنافسة على اللقب.