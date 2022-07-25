شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 العديد من الاحداث المهمة، في مقدمتها فوز الفريق على سموحة في الجولة 26 للدوري ووصوله للنقطة 60 في جدول الترتيب حافظ بها علي الصدارة قبل 8 مباريات من نهاية الدورى.

الزمالك يحلق في صدارة الدوري بـ60 نقطة بعد الفوز على سموحة 0/2

حقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39، جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

طارق حامد: محظوظ جدا باللعب لاتحاد جدة والزمالك.. فيديو

أكد اللاعب المصرى طارق حامد، أن شرف كبير أن يكون لاعبا فى فريق اتحاد جدة، عقب انضمامه للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق الزمالك.

أهلا بالجامد طارق حامد.. اتحاد جدة يبرز مهارات الفرعون مع الزمالك والمنتخب

حرص نادي اتحاد جدة على إبراز مهارات الدولي المصري طارق حامد المنضم حديثا إلى صفوف الفريق اليوم بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك ورحيله رسميا.

ونشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فيديو" لأبرز مشاركاته مع نادي الزمالك معلقاً: "أهلاً بالجامد طارق حامد".

اتحاد جدة يعلن التعاقد مع طارق حامد.. رسميا

أعلن نادى اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع اللاعب طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من الزمالك.

ونشر نادى اتحاد جدة فيديو يعلن فيه ضم طارق حامد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": وعلق "المحارب الفرعوني بقى نمر".

جنش يودع بن شرقي وطارق حامد بعد رحيلهما عن الزمالك.. صور

وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر، رسالة خاصة إلى الثنائي، أشرف بن شرقي وطارق حامد، وذلك بعد رحيلهما عن نادي الزمالك عقب انتهاء عقديهما.

ونشر جنش صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام لأشرف بن شرقي، كما نشر صورة أخرى طارق حامد وعلق "بالتوفيق ياخويا".

الزمالك يفتح خط مفاوضات مع فرجاني ساسي للعودة في الموسم الجديد

فتح مسئولي نادي الزمالك خط مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي، من أجل العودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك استغلال العلاقة الطيبة بين مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور وامير مرتضي المشرف علي الكرة من أجل إقناع اللاعب بالعودة لارتداء قميص الزمالك في الموسم الجديد، وتدعيم وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد.

الزمالك يفقد 135 مليون جنيه من القيمة التسويقية للاعبين بعد رحيل خماسى الفريق

5 لاعبين رحلوا عن نادي الزمالك قبل نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق الأبيض، وهم، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، طارق حامد ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى رزاق سيسية والذي رفض الرد على مكالمات النادي والعودة من كوت ديفوار.

وفقدت قائمة نادي الزمالك جزء كبير من قيمتها التسويقية برحيل 5 لاعبين من نجوم الفريق، حيث كانت القيمة التسويقية للنادي الأبيض تصل إلى 21 مليون و430 ألف يورو، قبل أن تنخفض وفقاً لآخر تحديث لها على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت" إلى 14 مليون و430 ألف يورو.

سيف الدرع لاعب يد الزمالك يغادر القاهرة للانضمام إلى ليموجيه الفرنسى

غادر مطار القاهرة منذ قليل نجم منتخب مصر لكرة اليد و نادى الزمالك سيف الدرع متوجها إلى فرنسا للانضمام إلى صفوف نادى ليموجيه الفرنسى فى تجربة احترافية جديدة فى ملاعب كرة اليد الأوروبية.

وحصل الدرع مؤخرا مع منتخب الفراعنة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى إختتمت بالقاهرة بالفوز على الرأس الأخضر .