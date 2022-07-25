شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يجتمع باللاعبين قبل الاستعداد للمصرى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي إيسترن كومباني الرياضي، تدريباته الجماعية بقوة وإصرار، لتعديل مسار الفريق من جديد خلال مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص علاء عبد العال، المدير الفني، على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لتأكيد صعوبة المواجهات الرسمية القادمة، وطالبهم بعدم التفريط في النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط، وأنه ما زال هناك أمل.

وشهد المران فقرة بدنية قوية وأخرى تكتيكية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 26 يوليو الجاري.

وشارك فراس بن عيفية فى تدريبات إيسترن كومبانى بشكل طبيعى ليكون جاهزا للدخول فى قائمة الفريق أمام المصرى، بينما لا يزال أحمد أمين قفة يبتعد عن تدريبات الفريق بعد إصابته بمزق كامل في منشأ عضلة الضامة التي أبعدته لأكثر من شهر عن مباريات فريقه في الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى الضامة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى، والذى بدأ عملية التأهيل من هذه الإصابة بعد شفائه من المزق، وسيحتاج 15 يوما على الأقل ليكون جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى الذى في أشد الحاجة لخدماته للخروج من منطقة الخطر في الجدول.

كما يغيب أحمد دعدور، حارس مرمى الفريق، عن التدريبات بعد إصابته بفيروس كورونا، وينتظر اللاعب عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته من الفيروس للعودة مجددا لعرين الفريق، في الوقت الذى اقترب الحسينى طه مدافع الفريق من العودة لصفوف الفريق بعد 10 أيام بعد فك الجبس لإصابته في مزق في أنكل القدم.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفا آخر.