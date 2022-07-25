شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة بالفوز على سموحة في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتوجه لاعبو وأعضاء الجهاز الفني للفريق لتحية الجماهير التي حضرت اللقاء، وهتف الجمهور للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض.

وطالب الجمهور اللاعبين بضرورة حسم لقب الدوري للموسم الحالي في ظل تقديم الفريق لعروض قوية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا مهما وصعبا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

أحرز أهداف المباراة كل من: أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، ليحلق الزمالك في صدارة الدورى منفردا.

نشط لاعبو سموحة منذ بداية المباراة أملا في إحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك منظم حال دون إحراز أهداف في مرماه، فيما حاول لاعبو الزمالك السيطرة على أحداث الشوط من خلال اللعب علي الأطراف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أخطر هجمات الزمالك في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم وتخرج دون إحراز الزمالك هدف التقدم، في المقابل انكمش فريق سموحة والتزم بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 34 ينجح احمد سيد زيزو من احراز هدف التقدم عن طريق تسديدة قوية علي يسار عمر صلاح حارس مرمي سموحة، معلنا تقدم الزمالك،.

بعد الهدف حاول لاعبو سموحة إدراك التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد عواد لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهدف مباغت من سيف الدين الجزيري الذي تسلم الكرة قبل منتصف الملعب في الدقيقة 47، وقام بمجهود فردي بالمرور من 2 مدافعين وانفرد بعمر صلاح ليضعها بقوة على يساره معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك بعد مرور 60 دقيقة .

عقب الهدف الثاني هدأت المباراة تماما وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث المباراة، بعدما فرض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، أسلوب لعبه من حيث امتلاك الكرة وإغلاق المساحات على لاعبي سموحة؛ لمنعهم من العودة للمباراة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.