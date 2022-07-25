7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا علي نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 34 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، ليحلق الزمالك في صدارة الدورى منفردا.