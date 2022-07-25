شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقًا على أزارو.. معلول هداف اللاعبين العرب للأهلي في تاريخ الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التونسي علي معلول، ظهير النادي الأهلي، أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ الأهلي بالدوري المصري برصيد "27" هدفا، ليتفوق بذلك على المغربي وليد أزارو الذي سجل "26" هدفا.

معلول سجل 38 هدفا في مختلف البطولات وصنع 62 هدفا للنادي الأهلي منذ انضمامه، وهو أعلى ثالث لاعب صناعة للأهداف مع الأهلي في الألفية الجديدة بعد أحمد فتحي صاحب الـ63 أسيست، وعبد الله السعيد صاحب الـ68 أسيست.

سجل علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الجونة فى الدقيقة 78 من ركلة جزاء بالمباراة المقامة حاليًا بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى، باستاد الأهلى والسلام.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأفشة وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسام حسن في الهجوم.