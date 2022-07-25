شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق الأحمر محمد عبد المنعم وعمرو السولية، بعد إصابتيهما خلال مباراة الأهلي ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد عبد المنعم شعر ببعض الآلام لكنها بسيطة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة بدءا من لقاء المقاصة، مشيرا إلى أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة.