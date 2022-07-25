شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق الأحمر محمد عبد المنعم وعمرو السولية، بعد إصابتيهما خلال مباراة الأهلي ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد عبد المنعم شعر ببعض الآلام لكنها بسيطة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة بدءا من لقاء المقاصة، مشيرا إلى أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة.
عبر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الجونة بهدفين نظيفين، والعودة لسكة الانتصارات، موجهًا الشكر للاعبين بعد تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات في مسابقة الدوري.
قال سواريز خلال المؤتمر الصحفي: "كانت أيام صعبة علينا جميعا وكان من الواضح اليوم أن اللاعبين يلعبون في ظروف قاسية، وترغب في تقديم الأفضل ولكن الواقع صعب للغاية مع ضغط المباريات.
علي معلول يصل للمساهمة بالهدف الـ100 مع الأهلي
وصل علي معلول، ظهير النادي الأهلي، للمساهمة رقم 100 تهديفيا طوال مشواره مع النادي الأحمر والذي بدأ قبل خمسة مواسم، وذلك حينما وقّع على هدف الأهلى الثاني في مرمى الجونة من ضربة جزاء.
معلول سجل 38 هدفا وصنع 62 هدفا للنادي الأهلي منذ انضمامه، وهو أعلى ثالث لاعب صناعة للأهداف مع الأهلي في الألفية الجديدة بعد أحمد فتحي صاحب الـ63 أسيست، وعبد الله السعيد صاحب الـ68 أسيست.
وتحدث سواريز مع بانون في جلسة خاصة جمعتها أمس، السبت، عن بعض الأمور الخاصة باللاعب ومشاركته في التدريبات وحالته المعنوية والفنية وتلقيه عروض من أندية خارجية ترغب في التعاقد معه.