النصر يقترب من بيع عقد مدافعه الأرجنتيني موري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب نادي النصر من بيع عقد مدافعه الأرجنتيني فونيس موري لنادي كروز أزول المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإسباني كيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن موري وافق على عقد كروز أزول المكسيكي بالفعل.

وأضاف «إن العقد الذي سيوقع عليه المدافع الأرجنتيني ستكون مدته موسما واحدا فقط، على أن يتم إجراء الفحوصات الطبية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على كافة العقود خلال الأيام الجارية، في ظل تواجد موري مع فريقه النصر بإسبانيا خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكانت التقارير قد أكدت على أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، بظهوره بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.

موري انتقل لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021 قادما من فياريال الإسباني، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، ليبدأ مسؤولو العالمي يفكرون في التخلص منه.

الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، أكد لإدارة ناديه أنه لا يرغب في استمرار فونيس موري، وهو الأمر الذي يقرب رحيله عن صفوف العالمي.

إلى ذلك ضم نادي النصر، أمس البرازيلي لويس جوستافو لاعب الوسط، لمدة موسم واحد قابل للتمديد عاما إضافيا، في صفقة انتقال حر.

وكانت إدارة النصر، تعاقدت مع دافيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي، إضافة إلى الإيفواري جيسلان كونان في صفقتي انتقال حر أيضا، ضمن سعيها لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم، لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن النجم البرازيلي لويز جوستافو وصل مساء أمس إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية، حيث اتفقت إدارة النادي معه على تمثيل الفريق لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم ثان، وذلك في صفقة انتقال حر، قادما من نادي فناربخشة التركي».

البرازيلي لويس جوستافو:

