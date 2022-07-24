شكرا لقرائتكم خبر السنحاني مديرا فنيا لسلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد علي السنحاني قائد الاتحاد الأسبق، واعتزل اللعب قبل 14 عاما، وتحديدا بعدما نجح في حمل كأس الأندية الآسيوية عام 2001.ويحمل في تاريخه كلاعب العديد من الألقاب والكؤوس الخليجية والعربية والمحلية إضافة إلى اللقب الآسيوي.
ويمتلك السنحاني كمدرب سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له أن قاد المنتخب السعودي للتتويج بالبطولتين الخليجية والعربية لكرة السلة.
كما تأهل مع المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس آسيا، وذلك على مدار 5 سنوات تولى فيها تدريب الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر السنحاني مديرا فنيا لسلة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.