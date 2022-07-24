السنحاني مديرا فنيا لسلة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد النادي الأهلي، أمس، رسميا مع علي السنحاني لتدريب فريق كرة السلة.

ويعد علي السنحاني قائد الاتحاد الأسبق، واعتزل اللعب قبل 14 عاما، وتحديدا بعدما نجح في حمل كأس الأندية الآسيوية عام 2001.

ويحمل في تاريخه كلاعب العديد من الألقاب والكؤوس الخليجية والعربية والمحلية إضافة إلى اللقب الآسيوي.

ويمتلك السنحاني كمدرب سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له أن قاد المنتخب السعودي للتتويج بالبطولتين الخليجية والعربية لكرة السلة.

كما تأهل مع المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس آسيا، وذلك على مدار 5 سنوات تولى فيها تدريب الأخضر.