دولي كولومبي يدعم صفوف الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، تعاقد الباطن رسميا مع لاعب الوسط الكولومبي الدولي سيباستيان بيدروزا. ونشرالباطن صورة وفيديو ترحيبيا عبر حسابه على «تويتر»، بالكولومبي (23 عاما) احتوى على أهدافه المميزة. ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد، أو القيمة المالية للصفقة، في حين أشارت تقارير إعلامية كولومبية، إلى أن اللاعب انتقل للباطن، معارا من سانتا فيه الكولومبي، لموسم واحد مع إمكانية تفعيل خيار الشراء. ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد، أو القيمة المالية للصفقة، في حين أشارت تقارير إعلامية كولومبية، إلى أن اللاعب انتقل للباطن، معارا من سانتا فيه الكولومبي، لموسم واحد مع إمكانية تفعيل خيار الشراء.

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