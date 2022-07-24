شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يصدم الريال ويفوز بالكلاسيكو الودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) المنضم إلى برشلونة أيضا قبل أيام، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم ليفاندوفسكي من هز الشباك، حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.
وشهدت المباراة وجود تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على مقاعد الجهاز الفني للفريق بعدما حصل أخيرا على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وبدأ برشلونة المباراة بتشكيلة ربما تكون الأفضل لديه، حيث دفع تشافي بلاعبه الجديد الدنماركي أندرياس كريستيانسن في الدفاع بدلا من جيرارد بيكيه. وفي المقابل، احتفظ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال ببعض عناصره الأساسية على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.
وعلى سبيل المثال، بدأ لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وكذلك فيرلان ميندي المباراة على مقاعد البدلاء، قبل الدفع بهم في وسط المباراة، فيما شارك أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا ضمن التشكيلة الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يصدم الريال ويفوز بالكلاسيكو الودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.