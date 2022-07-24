شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يصدم الريال ويفوز بالكلاسيكو الودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم برشلونة لصالحه مباراة الكلاسيكو الودية في مواجهة منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد ، بعد أن تغلب عليه 1 / صفر أمس ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا. وأمام عشرات الآلاف، الذين احتشدوا في مدرجات استاد «إليجانت» في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، حقق برشلونة فوزا معنويا مهما على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) المنضم إلى برشلونة أيضا قبل أيام، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم ليفاندوفسكي من هز الشباك، حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.

وشهدت المباراة وجود تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على مقاعد الجهاز الفني للفريق بعدما حصل أخيرا على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وبدأ برشلونة المباراة بتشكيلة ربما تكون الأفضل لديه، حيث دفع تشافي بلاعبه الجديد الدنماركي أندرياس كريستيانسن في الدفاع بدلا من جيرارد بيكيه. وفي المقابل، احتفظ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال ببعض عناصره الأساسية على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وعلى سبيل المثال، بدأ لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وكذلك فيرلان ميندي المباراة على مقاعد البدلاء، قبل الدفع بهم في وسط المباراة، فيما شارك أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا ضمن التشكيلة الأساسية.