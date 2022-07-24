شكرا لقرائتكم خبر طارق حامد يتنازل عن مستحقاته لعيون الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يلتحق لاعب محور الارتكاز طارق حامد خلال الأيام المقبلة بمقر معسكر الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد في النمسا، وذلك بعد أن وقع على عقد احترافي في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب قد أكد لإدارة ناديه السابق الزمالك على رغبته في خوض تجربة احترافية مع نادي الاتحاد وإنهاء علاقته التعاقدية مع نادي الزمالك وتنازله عن مبلغ ثمانية ملايين جنيه مصري من مستحقاته.

طارق حامد تغيب عن المشاركة مع فريق نادي الزمالك خلال الشهور الماضية، الأمر الذي تسبب في أزمة بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.

وأكد حامد في تصريحات سابقة، أن غيابه كان بسبب التأهيل الطبي بسبب الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى لم يتم استدعاء اللاعبين حازم الزهراني وعمر الجدعاني لمعسكر الفريق، حيث تلقى اللاعبان عروضا من أندية أخرى وسيتم إعارتهما لها.

ميدانيا دشن فريق الاتحاد معسكره الإعدادي في النمسا أمس والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع تتخلله تدريبات لياقية مكثفة وبرامج إعداد بدني وفني وخوض أربعة لقاءات ودية.

وسيلتحق المحترفون الأجانب بالفريق مباشرة من أماكن إقامتهم حاليا وهم عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورنادو وأحمد حجازي وبرونو هنريكي ورومارينهو داسيلفا.