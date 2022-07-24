حل مجلس إدارة الأهلي على طاولة الجمعية العمومية اليوم

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وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت في السابع من يوليو الجاري عن دعوتها لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية وحددت الاثنين 25 يوليو موعدا لها وستكون الجمعية حضوريا للأعضاء الذهبيين بينما الأعضاء العاديين عن بعد خلال الاجتماع.ويسعى عدد من الأعضاء الذهبيين بعد مناقشة الإدارة من خلال الجمعية بمطالبة مجلس إدارة النادي بالاستقالة ومغادرة النادي والتصويت على حل مجلس الإدارة بعد أن وصل الفريق لدوري الدرجة الأولى وذلك بالرفع لوزارة الرياضة بعدد من الأخطاء التي وقعت بها الإدارة والتي تستوجب حل مجلس الإدارة.
من جهتها تتمسك إدارة النادي الحالية بقيادة الرئيس ماجد النفيعي بقيادة دفة الأهلي وعدم مغادرة النادي قبل إعادته لدوري المحترفين من جديد رافضة تماما فكرة الاستقالة.
وستكشف الإدارة لكافة أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع عن نيتها في الاستمرار مدتها النظامية الأربع سنوات والتي مضى منها سنة وتبقى ثلاث سنوات قادمة.
مطالب الجمعية:
- الاستقالة ومغادرة النادي
- التصويت على حل مجلس الإدارة
رغبة إدارة الأهلي الحالية:
- تتمسك بقيادة دفة الأهلي
- عدم مغادرة النادي قبل إعادته لدوري المحترفين من جديد
- ترفض تماما فكرة الاستقالة
- الاستمرار.. مدته النظامية أربع سنوات
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